POL-ROW: Mit dem Thema "Gefahrguttransport" im Gespräch beim Fernfahrerstammtisch

BAB 1 / Sittensen

Jährlich werden, den offiziellen Angaben nach, in Deutschland über drei Millionen Tonnen an Gefahrgut transportiert, von denen der Großteil auf der Straße befördert wird. Die tatsächliche Zahl wird noch weit höher sein, denn die Zählung schließt neben radioaktiven Stoffen auch die Beförderung durch Kleintransporter und den Transitverkehr nicht mit ein. Dementsprechend war das Thema "Gefahrgut" dieses Mal im Fokus beim 202. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg. Den rund 20 Gästen des Stammtisches wurde am vergangenen Mittwochabend durch PK'in Lena Nagel die neueste Fassung des Gefahrgutrechts und Verhaltenshinweise im Umgang mit den Gefahrenstoffen nähergebracht. Ein besonderes Augenmerk legte sie hierbei auf das Mitführen der erforderlichen Notfall- und Schutzausrüstungsgegenstände. Hierzu zählen unter anderem Feuerlöscher, Unterlegkeile, Handlampen, Schutzbrillen und -handschuhe, Atemschutz-Vollmaske und Augenspülflüssigkeit. So ist es für den Notfall wichtig, die richtigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr beziehungsweise Gefahrenminimierung zu kennen und professionell anwenden zu können. Wer Gefahrgut transportiert ist umso mehr angehalten, umsichtig und achtsam im Umgang mit diesen Stoffen zu sein, um sein eigenes Leben, das weiterer Verkehrsteilnehmer und auch die Umwelt nicht zu gefährden. Eine große Bedeutung schrieb PK'in Nagel hierbei auch den schriftlichen Weisungen zu. Diese Dokumente enthalten wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gefahrgut. So können bei Vorlage der Weisungen wichtige Informationen an die Einsatz- und Rettungskräfte weitergegeben werden, um im Falle eines Notfalls ein schnelles Handeln zu ermöglichen.

Sowohl die fachkundigen Gäste als auch die nicht fachkundigen Gäste des Stammtisches zeigten reges Interesse an den Ausführungen von PK'in Nagel und dürfen sich nun auf den nächsten Fernfahrerstammtisch freuen. Dieser wird am 01.11.2023 auf der Rastanlage Ostetal Süd an der Bundesautobahn 1 zum Thema "Zoll" stattfinden.

