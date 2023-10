POL-ROW: ++Tabakwaren gestohlen++Scheibe an Kleintransporter eingeschlagen++Falsche Kennzeichen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Tabakwaren gestohlen

Brockel. Am frühen Freitagmorgen hebelten unbekannte Täter in der Kurzen Straße in Brockel die rückwärtige Tür eines Lebensmittelmarktes auf. Sie begaben sich zielgerichtet zum Kassenbereich und entwendeten dort diverse Tabakwaren. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261/9470 entgegen.

Scheibe an Kleintransporter eingeschlagen

Gyhum. Unbekannte Täter schlugen am frühen Donnerstagmorgen die hintere Scheibe eines Kleintransporters ein und entwendeten daraus diverse Werkzeugkoffer. Das Firmenfahrzeug wurde durch den Fahrer gegen 01:00 Uhr auf einer Auffahrt in der Straße Die Trift abgestellt. Gegen 05:00 Uhr stellte der Fahrer die eingeschlagene hintere Scheibe und das Fehlen diverser Werkzeugkoffer fest. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei Zeven unter 04281/9306-0

Falsche Kennzeichen

Bockel. Am Donnerstagabend stoppte die Polizei den Fahrzeugführer eines Opels im Bereich der Autobahn. Eine Überprüfung hatte ergeben, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zum Pkw gehörten. Die, am Opel Corsa angebrachten Kennzeichen, waren widerrechtlich mit einem Stempel für Kurzzeitkennzeichen des Landkreises Cuxhaven versehen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der Fahrzeugführer ein unerlaubtes Messer bei sich trug. Dem 29-jährigen Mann wurde nicht nur die Weiterfahrt untersagt, Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ebenso wurde das Messer in amtliche Verwahrung genommen und ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

