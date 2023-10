Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflucht ++ 31-jähriger Mann mit Messerstichen ins Krankenhaus eingeliefert ++ E-Bikerin stürzt und verletzt sich ++

Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflucht

Zeven. Dank der Aufmerksamkeit eines 32-jährigen Zeugen hat die Zevener Polizei am Mittwochvormittag eine Unfallflucht schnell aufklären können. Eine ältere Autofahrerin war gegen 9.15 Uhr in der Bahnhofstraße stadtauswärts unterwegs. Dabei fuhr die Seniorin zu weit nach rechts und kollidierte mit dem Außenspiegel eines geparkten Audi. Ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr die Frau weiter. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin und meldete den Vorfall der Polizei. Gegen die Frau leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

31-jähriger Mann mit Messerstichen ins Krankenhaus eingeliefert

Bremervörde. Am vergangenen Sonntag ist ein 31-jähriger Mann vermutlich in der Friedrich-Dedecke-Straße durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei er dort am frühen Morgen mit Bekannten unterwegs gewesen. Dabei dürfte es untereinander zwischen dem späteren Opfer und einem 27-Jährigen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Erst zu Hause seien die Stichverletzungen aufgefallen. Der Verletzte wurde von seiner Partnerin am Morgen ins Krankenhaus gebracht. Wegen der auffälligen Verletzungen wurde die Bremervörder Polizei hinzugezogen. Die Beamten leiteten in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

E-Bikerin stürzt und verletzt sich

Bremervörde-Hesedorf. Eine 46-jähriger E-Bikerin ist am Montagnachmittag bei einem Sturz mit ihrem Elektrofahrrad verletzt worden. Die Frau war gegen 16.30 Uhr von Mulsum in Richtung Bremervörde unterwegs und musste in den unbefestigten Seitenraum ausweichen, um andere Fahrzeuge passieren zu lassen. Ohne fremde Beteiligung geriet sie mit dem Vorderrad auf die Fahrbahnkante und kam zu Fall. Mit leichten Verletzungen an der Hand und am Bein wurde die Frau in die OsteMed Klinik gebracht.

Traktor gestohlen

Kirchtimke. Einen 40 Jahre alten Traktor haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in der Neuen Landstraße gestohlen. Die rote Zugmaschine des Herstellers Inter Harv.-IHC vom Typ 844 AS stand unter dem Vordach einer Scheune. An dem Traktor war das Kennzeichen ROW-H 5528 angebracht. Die Polizei geht von einem Schaden von rund fünftausend Euro aus.

Einbruch in Weingeschäft misslingt

Zeven. Zwischen Montag und Mittwoch haben Unbekannte vermutlich versucht in ein Weingeschäft am Südring einzubrechen. Die Täter zerstörten zunächst eine Fensterscheibe an der Gebäudefront. Dann warfen sie die Fensterscheibe zu einem Büro an der Gebäudeseite mit einem Feldstein ein. Eingedrungen sind die Unbekannten aber nicht.

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Scheeßel/Jeersdorf. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. In der Westerholzer Straße in Höhe des Jeersdorfer Hofes gingen sie ein Gerät an. Den anderen Automaten brachen sie in der Mühlenstraße auf. Wieviel Tabakwaren und Bargeld sie dabei erbeutet haben, ist noch unklar.

Einbruch in Palmenverleih

Tiste. Unbekannte sind im Verlauf des vergangenen Wochenendes in das Gewächshaus eines Palmenverleihs an der Wienerberger Straße eingebrochen. Dazu hebelten sie eine Metallschiebetür auf. Ob es die Täter tatsächlich auf Palmen abgesehen hatten, ist noch unklar. Gestohlen haben sie vermutlich nichts.

Auto aufgebrochen - Kindersitz geklaut

Rotenburg. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter in der Straße Am Bahnhof ein Auto aufgebrochen. Sie schlugen die Scheibe der Beifahrertür eines schwarzen Skoda ein, durchwühlten den Innenraum des Fahrzeugs und nahmen einen Kindersitz der Marke Cybex mit.

Plane vom Handwerkerfahrzeug aufgeschlitzt

Brockel. Einen Kanister mit Kraftstoff haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Jacobs Sandstich aus einem Pritschenwagen gestohlen. Dazu schlitzten sie die Plane des Mercedes Sprinter auf und holten den Kanister aus dem Ladebereich.

