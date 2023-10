POL-ROW: POL-ROW:++Friedrich Johann Bruns weiter vermisst. Polizei intensiviert Suche++

Polizeiinspektion Rotenburg

Gyhum. Seit dem Nachmittag des 30.09.23 wird der 84jährige Friedrich Johann Bruns vermisst. Herr Bruns entfernte sich am Samstag zu Fuß aus der Reha-Einrichtung in Gyhum und wird seitdem gesucht. Aufgrund der Ernsthaftigkeit der Gefahrenlage für den 84jährigen Mann führte die Polizei bereits zu Beginn umfangreiche Suchmaßnahmen durch und setzte hierfür auch eine Drohne und einen Personenspürhund ein. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung am Sonntag Nachmittag gingen Hinweise aus der Bevölkerung ein, die bisher nicht zum Auffinden des Mannes führten. Deshalb intensivierte die Zevener Polizei am Montag Morgen die Suche nochmals mit einem Polizeihubschrauber. Auch nach dem Einsatz einer Drohne und Suchhunden bis in die Nachtstunden des Montag konnte der 84jährige nicht aufgefunden werden. Herr Bruns ist gut gehfähig, aber dement und zeitweise örtlich und zeitlich nicht orientiert. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass er Verkehrsmittel nutzte und sich daher ein größerer Suchbereich ergibt. Daher weitet die Polizei Zeven die Öffentlichkeitsfahndung nun aus. Herr Bruns weist eine altersentsprechende Erscheinung auf, ist ca. 165 cm groß und korpulent, hat einen weißen Haarkranz und ist mit einer blauen, leichten Jacke bekleidet. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf den Verbleib des Mannes geben können, sich bei der Polizei in Zeven unter der Telefonnummer 04281-9306-115 zu melden.

