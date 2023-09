Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Rotenburger Polizei verhaftet jungen Räuber ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Nach intensiven Ermittlungen haben Beamte der Rotenburger Polizei am frühen Donnerstagmorgen einen 17-jährigen Jugendlichen festgenommen. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, im September zwei Raubüberfälle in Rotenburg begangen zu haben. Demnach habe er am Sonntag, den 10. September einen Mitarbeiter der Famila-Tankstelle an der Straße Auf dem Rusch überfallen. Eine Woche später sei der 17-Jährige für den Raub auf einen Pizza-Lieferservice am Berliner Ring verantwortlich gewesen. An seiner Wohnung vollstreckte die Polizei den von der Staatsanwaltschaft Verden/Aller beantragten und dem Amtsgericht Verden/Aller erlassenen Haftbefehl. Der 17-Jährige wurde am gleichen Tag einem Haftrichter vorgeführt und in eine Jugendhaftanstalt überstellt.

