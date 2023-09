Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Urteil wegen Volksverhetzung - Polizei verhaftet 87-jährige Frau ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am Montag hat eine 87-jährige Reichsbürgerin und Rechtsextremistin aus dem Landkreis Rotenburg ihre Fahrt in eine Justizvollzugsanstalt in Niedersachsen alternativ- und widerstandslos angetreten. Die Wiederholungstäterin ist im vergangenen Jahr vor dem Amtsgericht Rotenburg (Wümme) und dem Landgericht Verden/Aller für zwei im Internet veröffentlichte Beiträge wegen Volksverhetzung zu einer achtmonatigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Die Frau tauchte zunächst unter und wurde per Haftbefehl gesucht. Am Montag haben Fahnder der Rotenburger Polizei die 87-Jährige zu Hause verhaftet und in die JVA überführt.

