Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 47-Jährige bei Auffahrunfall verletzt ++ Werkzeug aus Schuppen gestohlen ++ Auffahrunfall an der roten Ampel ++ E-Bike und E-Scooter geklaut ++ Polizei stoppt Fahrt ohne Fahrerlaubnis ++

Rotenburg (ots)

47-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Bremervörde. Bei einem Auffahrunfall in der Gnarrenburger Straße ist am Dienstagnachmittag eine 47-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 17 Uhr mit ihrem Skoda in Höhe der Einmündung der Straße Am Lagerberg nach links abbiegen wollen. Das erkannte eine nachfolgende, 23-jährige Autofahrerin vermutlich zu spät. Sie fuhr mit ihrem Ford Transit auf den abbremsenden Skoda auf. Mit leichten Verletzungen wurde die 47-Jährige in die OsteMed Klinik gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Werkzeug aus Schuppen gestohlen

Ebersdorf. In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter elektrische Geräte und Werkzeug aus dem Schuppen eines landwirtschaftlichen Gehöfts an der Straße Westerbeck gestohlen. Dazu mussten sie die Schuppentür gewaltsam öffnen. Mit einem Kompressor, einem Aufsitzmäher des Herstellers John Deere, einem Laubbläser und einer Motorsäge der Marke Stihl, Schweißwerkzeug und anderen Geräten im Wert von knapp zehntausend Euro entkamen sie unerkannt.

Auffahrunfall an der roten Ampel

Sottrum. Leichte Verletzungen hat sich ein 20-jähriger Autofahrer am Dienstagvormittag bei einem Auffahrunfall in der Straße Am Eichkamp zugezogen. Der junge Mann hatte mit seinen BMW gegen 10.30 Uhr hinter einem anderen Pkw an der roten Ampel stoppen müssen. Eine nachfolgende, 61-jährige Fahrerin eines VW ID erkannte das vermutlich zu spät. Sie fuhr auf den BMW auf. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa zweitausend Euro.

Auto auf Parkplatz aufgebrochen

Rotenburg. Am Dienstagabend haben Unbekannte auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes an der Verdener Straße ein Auto aufgebrochen. Der blaue Renault Twingo war dort zwischen 19 Uhr und 20 Uhr geparkt. In diesem Zeitraum stachen die Täter in das Schloss, öffneten die Tür und nahmen eine Herrentasche der Marke Ralph Lauren mit einer Powerbank, einer Taschenlampe und Schlüsseln heraus.

E-Bike und E-Scooter geklaut

Zeven. Erneut haben Unbekannte am Montag und Dienstag in der Innenstadt einen E-Scooter und ein E-Bike gestohlen. Am Montagabend zwischen 21 Uhr und 22 Uhr nahmen sie in der Rhalandstraße einen schwarzen E-Scooter des Herstellers Kaufmann an sich. Der elektrische Roller mit dem Versicherungskennzeichen: 313SFO war an einem Zaun angeschlossen. Auffällig daran sind die weiße Trittfläche, der rote Bremsgriff auf der linken Seite und rote Kunststoffschürzen. Am Dienstagabend zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr fiel den Dieben an der DRK KiTa an der Godenstedter Straße ein graues E-Bike des Herstellers Kalkhoff vom Typ Impluse in die Hände. Es war mit einem Zahlenschloss gesichert. Insgesamt spricht die Polizei von einem Schaden von über zweitausend Euro.

Polizei stoppt Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Zeven. Ohne gültige Fahrerlaubnis ist ein 30-jähriger Autofahrer am frühen Dienstagmorgen in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 5.30 Uhr in der Kanalstraße auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle legte der Fahrer einen Führerschein vor. Eine genaue Überprüfung zeigte jedoch, dass ihm die Fahrerlaubnis wegen mangelnder Eignung entzogen worden war. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Auto am Abenteuerspielplatz aufgebrochen

Zeven. Auf dem Parkplatz am Abenteuerspielplatz "Großes Holz" haben unbekannt am Dienstagnachmittag ein Auto aufgebrochen. Zwischen 16.15 Uhr und 18 Uhr schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und nahmen die Handtasche der 27-jährigen Fahrzeughalterin vom Beifahrersitz. Darin befand sich eine Geldbörse mit üblichem Inhalt, ein Mobiltelefon und ein Schlüsselbund.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell