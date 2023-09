Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Einbruch beim RSV++Achtung Wildunfälle++

Rotenburg (ots)

Einbruch beim RSV

Rotenburg. Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in das Vereinsheim des Rotenburger Sportvereins an der "Städtischen Sportanlage In der Ahe" eingebrochen. Dazu schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Mit etwas Bargeld aus einer Geldkassette und Süßigkeiten entfernten sie sich wieder. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rotenburg unter 04261/947-0

Achtung Wildunfälle

LK Rotenburg. Der Herbst zieht ein und damit häufen sich auch die Wildunfälle im Landkreis Rotenburg. Seit dem letzten Wochenende verzeichnete die Polizei 12 angezeigte Wildunfälle. Auf der Kreisstraße 110 von Steddorf in Richtung Heeslingen kam es zu einem Zusammenstoß eines PKW mit einer Rotte Wildschweine, die die Fahrbahn überqueren wollten. Auf der Bundesstraße 75 kam zu einem Wildunfall, bei dem der Airbag eines Pkw auslöste und der Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Das Rehwild verendete dabei am Unfallort. Die Polizei rät daher allen Verkehrsteilnehmenden insbesondere bei Dämmerung und Dunkelheit in dieser Zeit aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.

