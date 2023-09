Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrsunfall mit 2,2 Promille ++ Dieseldiebstahl ++ Tageswohnungseinbruch im Imkersfeld ++ Einbruch in Bungalow ++ Süße Einbrecher ++

Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit 2,2 Promille

Bremervörde. Unter Alkoholeinfluss hat ein 40-jähriger Autofahrer am Mittwochabend in der Alten Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 22 Uhr mit seinem Mazda entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in der Bahnhofstraße in Richtung Alte Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Alte Straße kam es zur Kollision mit dem VW Passat eines 18-Jährigen. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,2 Promille an. Der 40-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Dieseldiebstahl

Ebersdorf. 90 Liter Diesel haben unbekannte Diebe zu Wochenbeginn in der Großenhainer Straße aus den Tanks zweier landwirtschaftlichen Zugmaschinen gestohlen. Die beiden Fahrzeuge standen in den unverschlossenen Lagerhallen eines landwirtschaftlichen Betriebs.

Tageswohnungseinbruch im Imkersfeld

Rotenburg. Am Mittwochvormittag ist es im Falkenweg zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Zwischen 9 Uhr und 12 Uhr gelangten Unbekannte über die Hofeinfahrt zum Hauseingang eines Wohnhauses. Sie brachen die Eingangstür auf und machten sich in der Wohnung auf die Suche nach Beute. Vermutlich mit Schmuck verließen sie anschließend den Tatort.

Einbruch in Bungalow

Scheeßel. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Lilienstraße eingebrochen. Dazu hebelten sie auf der Rückseite des Bungalows eine Terrassentür auf. Bei der Suche nach Beute fanden sie in der Wohnung Schmuck. Damit machten sich die Täter aus dem Staub.

Süße Einbrecher

Abbendorf. Eine 300 Gramm Tafel Milka-Schokolade haben unbekannte Täter am Mittwochvormittag bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Asterwisch erbeutet. Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr hebelten sie auf der Rückseite des Hauses das Fenster zur Küche auf. Dadurch stiegen sie in die Wohnung ein. Außer der Schokolade dürften die Einbrecher nichts gestohlen haben.

Tageswohnungseinbruch im Kirchweg

Gyhum-Hesedorf. Im Verlauf des Mittwochs sind Unbekannte in ein Wohnhaus am Kirchweg eingebrochen. Die Täter hatten zunächst ein Insektenschutzgitter vor dem Fenster zum Schlafzimmer entfernt und es geöffnet. In der Wohnung durchstöberten sie die Räume nach Beute und verschwanden schließlich mit Schmuck und Bargeld.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell