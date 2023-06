POL-PDLD: Kontrollstelle

Schaidt (ots) - Donnerstagmittag griff ein 26-jähriger Fußgänger in Schaidt in der Hauptstraße einer entgegenkommenden Frau unerwartet an den Oberkörper/Brustbereich. Anschließend versuchte er eine weitere Frau zu umarmen. Diese konnte ausweichen. Der Beschuldigte konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Nach einem eindringlichen Gespräch wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Weiterhin wurden entsprechende Strafanzeigen eingeleitet. Wenn Sie ...

