POL-PDLD: Burrweiler - Polizei fängt Schafe ein

Landau (ots) - Zu einem bewaffneten Raubüberfall kam es am späten Abend des 15.06.2023 in Landau. Ziel war gegen 22:45 Uhr eine Tankstelle in der Dammühlstraße. Unter dem Vorhalt eines Messers, forderte der Täter von der Tankstellenmitarbeiterin die Herausgabe der Einnahmen. Im Anschluss flüchtete der Täter, samt Beute, unerkannt vom Tatort. Die Mitarbeiterin ...

mehr