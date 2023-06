Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Vorfahrtsmissachtung

Maikammer (ots)

Eine 42 Jahre alte Autofahrerin missachtete vorgestern (14.06.2023, 16.30 Uhr) in der Marktstraße die Vorfahrt eines 15-jährigen Kleinkraftradfahrers, der von der Weinstraße Nord in Richtung Süd unterwegs war. Hierbei kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 15-Jährige Schürfwunden an Beinen, Hüfte und Armen erlitt. Er musste in ärztliche Behandlung. Sowohl am Fahrzeug als auch am Zweirad entstand ein Gesamtschaden von über 5.000 Euro.

