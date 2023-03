Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Jahresdienstbesprechung des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn (ots)

Am Samstag, 11.02.2023 fand die Jahresdienstbesprechung des Feuerwehr-Spielmannszugs Drüpplingsen statt. Nachdem durch die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 viele Veranstaltungen ausgefallen sind und auch der Übungsbetrieb eingeschränkt war, konnte der Spielmannszug im vergangenen Spieljahr 58 Termine vorweisen, an denen er musikalisch aktiv war und wovon 23 Auftritte in einem offiziellen Rahmen stattgefunden haben. Neben den heimischen und auswärtigen Schützenfesten waren u.a. die Eröffnung der Kiliankirmes in Letmathe und der Auftritt bei der Blaulichtmeile in Iserlohn besondere musikalische Highlights. Zuwachs konnte der Spielmannszug durch Elena Tanne und Susanne Larsen gewinnen, die einstimmig in den Spielmannszug übernommen wurden. Für 10-jährige Mitgliedschaft wurden zudem Marcel Auth, Nils Schröder, Ben Spaeing und Mika Wallis geehrt. Eine besondere Ehre wurde den Mitgliedern Thomas Auth und Uwe Westermann zuteil, die beide auf 50 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken konnten und dafür durch den Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Michael Zihn, geehrt wurden. Zurzeit besteht der Spielmannszug aus 66 Mitgliedern: 44 Aktive, 7 Kinder/Jugendliche und 15 Mitglieder der Ehrenabteilung bzw. dem Traditionsspielmannszug.

