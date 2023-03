Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: PKW-Brand auf der Autobahn BAB 46

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots)

Heute Morgen wurde die Feuerwehr Iserlohn gegen 7:27 Uhr zu einem PKW-Brand auf die Autobahn BAB 46 zwischen den Anschlussstellen Iserlohn-Oestrich und Iserlohn-Zentrum gerufen. Der PKW, der in Richtung Hemer unterwegs war, hatte während der Fahrt Feuer gefangen und brannte beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr im Motorraum. Zur Brandbekämpfung wurde ein C-Rohr unter Atemschutz vorgenommen. Während der Löscharbeiten konnte der Verkehr einspurig über den linken Fahrstreifen an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden. Die Fahrerin der Fahrzeugs blieb unverletzt und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell