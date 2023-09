Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 12-jährige Radfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt ++ Radfahrerin vom Kleintransporter angefahren ++ Ärgerlicher Schaden nach zwei Unfallfluchten - Polizei bittet um Hinweise ++

12-jährige Radfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Fahrendorf. Schwere Verletzungen hat eine 12-jährige Radfahrerin am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der K 102 zwischen Gnarrenburg und Bremervörde erlitten. Das Mädchen war gemeinsam mit einem 8-jährigen Radfahrer auf dem Geh- und Radweg an der Kreisstraße in Richtung Bremervörde unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße Schwarze Flage habe das Mädchen die Fahrbahn überqueren wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Chrysler eines 22-jährigen Autofahrers. Die 12-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen im Rettungshubschrauber in eine Bremerhavener Klinik geflogen.

Radfahrerin vom Kleintransporter angefahren

Anderlingen. Am Donnerstagnachmittag ist eine 74-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall im Wiesenweg verletzt worden. Ein 60-jähriger Fahrer eines Opel-Kleintransporters hatte gegen 14.30 Uhr rückwärts von einem Grundstück fahren wollen. Dabei übersah der Mann vermutlich die hinter ihm querende Radlerin. Es kam zur Kollision und die Seniorin stürzte zu Boden. Sie wurde mit Prellungen und Abschürfungen im Rettungswagen in die OsteMed Klinik nach Bremervörde gebracht.

Ärgerlicher Schaden nach zwei Unfallfluchten - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. In den zurückliegenden Tagen ist es in der Straße Am Sportplatz und in der Kurzen Straße zu zwei Unfallfluchten gekommen. In beiden Fällen suchen die Ermittler der Polizeistation Sittensen nach möglichen Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können. Auf dem Parkplatz der KGS wurde vermutlich beim Rangieren ein Schild angefahren. In der Kurzen Straße, etwa in Höhe der neuen Bücherei, kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit einer Straßenlaterne. Die geschädigte Gemeinde schätzt den Gesamtschaden auf rund eintausend Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04282/59414-0.

Wertvolle Kabel gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Hemsbünde. Stromkabel im Wert von rund zwanzigtausend Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in der Straße Am Sägewerk gestohlen. Mit einem Bolzenschneider zerschnitten sie den Maschendrahtzaun einer Firma für Elektroanlagen und Systemtechnik und gelangten so auf das Firmengelände. Dort rollten sie die Kabel von den Rollen und transportierten die Beute ab. Mögliche Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter Telefon 04266/95568-0 bei der Polizeistation in Bothel.

Einbruch in Büro einer Betonfirma

Sottrum. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter auf dem Gelände einer Betonfirma an der Liebigstraße in Bürocontainer eingebrochen. Dazu mussten sie eine Tür des Containerkomplexes und eine weitere Tür in den Büroräumen aufhebeln. Vermutlich zielgerichtet nahmen sie zwei Geldkassetten mit Bargeld mit.

Einbruch beim Schützenverein

Fahrendahl. In den zurückliegenden Tagen sind unbekannte Täter in das Vereinsheim des Schützenvereins eingebrochen. Dazu mussten sie ein Fenster beschädigen. In den Vereinsräumen gingen sie auf Suche nach Beute. Ob sie etwas gefunden haben, ist noch unklar.

