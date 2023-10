Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: POL-ROW:++

Bild-Infos

Download

Polizeiinspektion Rotenburg (ots)

Autofahrer mit 1,5 Promille gestoppt

Bartelsdorf. In der Nacht zu Sonntag stoppten Beamte der Rotenburger Polizei in Bartelsdorf einen Pkw. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 60jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Die Beamten nahmen ihn zwecks Blutentnahme mit zur Wache und stellten seinen Führerschein sicher. Der Fahrer muss nun mit einer Geldstrafe und Fahrerlaubnisentzug rechnen.

Einbruch in Vereinsgebäude am Pferdemarkt

Rotenburg. In der Nacht zu Samstag drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten des Simbav e.V. Familienforums am Pferdemarkt in Rotenburg ein. Hierfür hebelten sie eine Tür auf und durchsuchten die Betriebsräume. Die Tatortgruppe der Polizei sicherte am Tatort Spuren und befragte die Anwesenden. Der genaue Schaden konnte bisher noch nicht verifiziert werden. Zeugen der Tat werden gebeten, Angaben der hiesigen Polizei unter 04261-9470 mitzuteilen.

Umweltverschmutzung durch Altöl

Oerel. Am Samstag wurde in Oerel auf dem Postweg durch einen bislang unbekannten Täter eine große Menge Altöl verteilt. Eine Lache mit ca. 60 Liter erstreckte sich mit einer Länge von ca. 9 m auf dem Schotterweg. In unmittelbarer Nähe konnten 19 Altölbehälter mit Restmengen im Gebüsch aufgefunden werden. Die Verunreinigung wurde durch die Feuerwehr Oerel abgestreut. Den Austausch und die Entsorgung des Erdreichs führte ein Fachbetrieb durch. Hinweise auf den Verursacher sowie auf die Herkunft der Altölbehälter nimmt die Polizeistation Oerel Tel.: 04765-83123-0 entgegen.

Scheunenbrand bei Zeven-Polizei bittet um Mithilfe

Oldendorf/ Zeven. Nach dem gestrigen Brand einer Scheune in der Oldendorfer Feldmark sucht die Zevener Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dem Ereignis geben können. Gegen 13.35 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Zeven durch mehrere aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein Feuer in Höhe der Fußgängerampel am Westring gemeldet. Vor Ort brannten u. a. diverse Gegenstände und Lagergut in einer ca. 15 m x 15 m großen älteren Scheune. Der Brand wurde durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht. Gesucht werden insbesondere drei Jugendliche, die sich vorher in dem Bereich aufgehalten haben sollen und wichtige Hinweise geben könnten. Diese werden wie folgt beschrieben:

- 16 - 18 Jahre alt - ca. 170 bis 180 cm groß - eine Person korpulent mit blonden Haaren - zwei Personen schlank mit dunklen/schwarzen Haaren - unterwegs mit einem schwarzen, einem weißen und einem blaulilafarbenen Fahrrad

Hinweise richten Sie bitte an die Zevener Polizei unter Telefonnummer 04281-9306-115.

Öffentlichkeitsfahndung nach 84jährigem Mann aus Gyhum

Gyhum. Seit dem Nachmittag des 30.09.23 wird der 84jährige Friedrich Johann Bruns vermisst. Herr Bruns entfernte sich am gestrigen Tag zu Fuß aus der Reha-Einrichtung in Gyhum und wird seitdem gesucht. Die Polizei führte bereits umfangreiche Suchmaßnahmen durch und setzte hierfür auch eine Drohne und einen Personenspürhund ein. Herr Bruns ist gut gehfähig, aber dement und zeitweise örtlich und zeitlich nicht orientiert. Er weist eine altersentsprechende Erscheinung auf, ist ca. 165 cm groß und korpulent, hat einen weißen Haarkranz und ist mit einer blauen, leichten Jacke bekleidet. Die Polizei richtet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet Personen, die Hinweise auf den Verbleib des Mannes machen können, sich bei der Polizei in Zeven unter der Telefonnummer 04281-9306-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell