Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 52-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt ++ Auto fährt über Verkehrsinsel ++ Bikerin stürzt nach Bremsfehler ++ Teure E-Bikes und E-Scooter aus Carport gestohlen ++

Rotenburg (ots)

52-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bremervörde. Am Sonntagnachmittag ist eine 52-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Am Seniorenzentrum/Feldstraße verletzt worden. Die Frau war gegen 14 Uhr in einer Gruppe von drei Radfahrenden in der Straße Am Seniorenzentrum unterwegs. Ohne auf den querenden Verkehr zu achten, fuhr sie in die bevorrechtigte Feldstraße ein und kollidierte mit dem VW einer 55-Jährigen. Die Radlerin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro.

Auto fährt über Verkehrsinsel

Kuhstedt. Vermutlich durch Unachtsamkeit hat eine 62-jährige Autofahrerin am Sonntagabend auf der B 74 zwischen Basdahl und Wallhöfen einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Honda in Richtung Wallhöfen unterwegs, als sie in einer Rechtskurve nicht dem Straßenverlauf folgte, sondern geradeaus über eine Verkehrsinsel fuhr. Das Fahrzeug kollidierte mit zwei Verkehrsschildern. Die 62-Jährige blieb zum Glück unverletzt. An ihrem Wagen entstand ein Totalschaden.

Bikerin stürzt nach Bremsfehler

Brüttendorf. Eine 33-jährige Bikerin ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Hainberg verletzt worden. Ohne fremde Beteiligung stürzte die Frau kurz vor dem Ortseingang mit ihrer Suzuki vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers und zog sich dabei leichte Verletzungen an ihrem Arm zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1.500 Euro.

Teure E-Bikes und E-Scooter aus Carport gestohlen

Zeven. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in der Straße Auf dem Godenstedter Berg zwei E-Bikes und einen E-Scooter im Wert von über zehntausend Euro erbeutet. Die Täter gelangten auf das frei zugängliche Grundstück und holten unbemerkt die drei an- und abgeschlossen Elektrofahrzeuge heraus. Dabei handelte es sich um ein rotes und ein schwarzes Pedelec des Herstellers RIESE UND MÜLLER, vom Typ Nevo3 vario und Nevo3 GT vario. Der weiße E-Scooter ist von Xiaomi (3Lite). Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Während des Bauernmarktes - Rotes E-Bike geklaut

Brockel. Am Sonntagnachmittag, in der Zeit des Bauermarktes, haben unbekannte Täter vom Fahrradstand des Netto-Marktes an der Kurzen Straße ein E-Bike gestohlen. Das rote Elektrofahrrad des Herstellers Kalkhoff vom Typ Endeavour 5B Move+ stand dort zwischen 14.20 Uhr und 16.45 Uhr mit zwei Schlössern gesichert. Trotzdem gelang es den Dieben, das Fahrrad im Wert von über dreitausend Euro an sich zu bringen. Hinweise erbittet die Polizeistation Bothel unter Telefon 04266/95568-0.

Taschendiebstahl beim Einkaufen

Zeven. Am Samstagnachmittag ist eine 74-jährige Zevenerin beim Einkaufen in einem Einkaufsmarkt an der Straße Zum Hochkamp Opfer von Taschendieben geworden. Zu der Tat kam es gegen 13.15 Uhr im E-Center. Unbemerkt gelang es den Tätern, die schwarze Geldbörse mit Reißverschluss und dem üblichen Inhalt an sich zu nehmen. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst, als sie wieder zu Hause war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell