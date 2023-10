Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Aufmerksamer Zeuge meldet Alkoholfahrt ++ Einbruch in Wohnhaus ++ 62-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Aufmerksamer Zeuge meldet Alkoholfahrt

Alfstedt. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat der Bremervörder Polizei am Montagabend eine mögliche Trunkenheitsfahrt mitgeteilt. Der Mann war gegen 21.45 Uhr als Beifahrer in einem Pkw im Raum Alfstedt hinter einem VW Touran unterwegs. Aufgrund der Fahrweise sei zu vermuten, dass der Fahrer des Wagens vor ihm unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehe. Während der Fahrt konnte der Zeuge der Polizei den aktuellen Standort mitteilen. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei machte sich sofort auf den Weg nach Alfstedt und konnte den betreffenden Wagen und auch das nachfolgende Fahrzeug mit dem Zeugen im Rosenweg antreffen. Der Fahrer des Touran reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizei. Es gelang ihm aus dem Auto zu springen und sich in der Nähe zu verstecken. Die Beamten entdeckten ihn hinter einem Gartenbusch. Der 52-jährige Mann bestritt den VW Touran gelenkt zu haben. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand: mehr als 2,2 Promille! Er sei lediglich der Beifahrer gewesen. Da er von den Polizisten zweifelsfrei als Fahrer erkannt worden war, musste der Mann eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Einbruch in Wohnhaus

Rotenburg. In den zurückliegenden Tagen sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Hasseler Weg eingebrochen. Sie hebelten eine seitliche Terrassentür zum Wohnzimmer auf und drangen in die Wohnung ein. In allen Räumen suchten die Einbrecher nach Beute. Ob sie dabei etwas gefunden haben, ist noch unklar.

62-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Hemsbünde. Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Bullenseekreuzung ist am Dienstagmittag ein 62-jähriger Radfahrer verletzt worden. Eine 19-jährige Autofahrerin war gegen 12.30 Uhr mit ihrem Ford in den Kreuzungsbereich eingefahren und hatte den auf dem Radweg querenden Radler vermutlich übersehen. Bei der Kollision zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell