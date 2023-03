Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ein Monat Fahrverbot

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Fahrverbot hat ein 39-jähriger Autofahrer zu erwarten. Der Mann war mit seinem VW in der Nacht zu Freitag in Wenigensömmern in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Bei einem Test stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol Auto gefahren war. Eine gerichtsverwertbare Messung auf der Polizeidienststelle ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Neben dem Fahrverbot muss der 39-Jährige mit zwei Punkten und einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen. (JN)

