Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebesgut sichergestellt

Erfurt (ots)

Dank eines aufmerksamen Mitarbeiters stellte die Polizei gestern Diebesgut sicher. Ein 33-jähriger Mann hatte in einem Geschäft in der Johannesvorstadt ein Notebook und ein Handy zum Kauf angeboten. Der Mitarbeiter des Ladens ahnte, dass etwas nicht mit rechten Dingen zuging und verständigte die Polizei. Der Verdacht des Mannes bestätigte sich. Beide Geräte standen nach Diebstählen in Fahndung. Bei einer Durchsuchung des 33-Jährigen stießen die Beamten außerdem auf ein Tablet und eine Geldbörse. Da nicht auszuschließen war, dass es sich dabei ebenfalls um Diebesgut handelte, wurden die Gegenstände sichergestellt. Gegen den Mann wurde Strafanzeige wegen Hehlerei erstattet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell