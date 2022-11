LPI-NDH: Einbruch in Werkstatt

Greußen (ots) - Die Vorstellung eine fremde Person in seinem Haus zu entdecken, gefällt sicherlich niemandem. Genau das passierte gestern Abend einem Ehepaar in Greußen. Durch das Bellen des Hundes aufmerksam geworden, begab sich die 55-jährige Dame des Hauses, in der Annahme ihre Enkel begrüßen zu können, in das Untergeschoss. Als die Frau dann in einem Nebenraum einen fremden Mann entdeckte, der sich dort versteckte, war das Geschrei groß. Durch das laute Schreien ...

