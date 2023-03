LPI-EF: Süße Beute

Erfurt (ots) - Am gestrigen Tag wurden in Erfurt mehrere Haftbefehle vollstreckt. Im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel suchten Polizeibeamte einen 36-jährigen Mann zu Hause auf. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Bedrohung vor. Auf einem Tisch in seiner Wohnung fanden die Beamten zudem eine geringe Menge verschiedener Betäubungsmittel. Diese wurden beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das ...

