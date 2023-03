Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Haftbefehle vollstreckt

Erfurt (ots)

Am gestrigen Tag wurden in Erfurt mehrere Haftbefehle vollstreckt. Im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel suchten Polizeibeamte einen 36-jährigen Mann zu Hause auf. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Bedrohung vor. Auf einem Tisch in seiner Wohnung fanden die Beamten zudem eine geringe Menge verschiedener Betäubungsmittel. Diese wurden beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 36-Jährigen eingeleitet. Seine Haftstrafe konnte der Mann durch eine Geldzahlung in Höhe von fast 1.300 Euro abwenden. Ein weiterer Haftbefehl wurde in der Halleschen Straße vollstreckt. Dort lag gegen einen 25-jährigen Erfurter ein Haftbefehl wegen Erschleichung von Leistungen vor. Auch er wendete die Haftstrafe durch eine Geldzahlung von mehr als 400 Euro ab. Da der Mann aber mehrere verbotene Feuerwerkskörper besaß, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Seine 23-jährige Begleiterin erhielt ebenfalls eine Strafanzeige. Sie führte verschiedene Betäubungsmittel mit sich. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell