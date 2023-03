Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mülleimer in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Unbekannte setzten in den frühen Donnerstagmorgenstunden an zwei Erfurter Straßenbahnhaltestellen Mülleimer in Brand. Gegen 03:00 Uhr rückte die Feuerwehr in die Gorkistraße aus. Durch das zeitnahe Löschen gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Stromverteilungskasten zu verhindern. Dennoch entstand ein Schaden von ungefähr 300 Euro. Drei Stunden später musste die Feuerwehr erneut ausrücken. Diesmal brannte ein Mülleimer an der Haltestelle Benaryplatz. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0057064 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

