LPI-EF: Graffiti-Schmierereien

Erfurt (ots) - Unbekannte setzten in den frühen Donnerstagmorgenstunden an zwei Erfurter Straßenbahnhaltestellen Mülleimer in Brand. Gegen 03:00 Uhr rückte die Feuerwehr in die Gorkistraße aus. Durch das zeitnahe Löschen gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Stromverteilungskasten zu verhindern. Dennoch entstand ein Schaden von ungefähr 300 Euro. Drei Stunden später musste die Feuerwehr ...

