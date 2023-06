POL-OG: Kuppenheim - Sonntagsausfahrt nimmt unschönes Ende

Offenburg (ots) - Aus bislang noch ungeklärter Ursache war es am Freitagabend in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zähringer Straße in Appenweier zu einem Brand gekommen. Ein Hausbewohner wurde hierdurch schwer verletzt und musste mittels eines Rettungshubschraubers in eine Spezialklinik verbracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der Brandort beschlagnahmt. Die Erforschung der Brandursache ist nun Aufgabe der Kriminalpolizei. Der ...

