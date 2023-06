Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Wohnungsbrand

Offenburg (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache war es am Freitagabend in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zähringer Straße in Appenweier zu einem Brand gekommen. Ein Hausbewohner wurde hierdurch schwer verletzt und musste mittels eines Rettungshubschraubers in eine Spezialklinik verbracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der Brandort beschlagnahmt. Die Erforschung der Brandursache ist nun Aufgabe der Kriminalpolizei. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Da das Anwesen derzeit nicht bewohnt werden kann, wurden die weiteren Bewohner bei Bekannten untergebracht. Die Wehrmänner der Abteilungen Appenweier, Urloffen und Renchen waren mit zwölf Fahrzeugen und rund 50 Rettungskräften im Einsatz.

