POL-ROW: ++Zeugen gesucht++Auseinandersetzung auf Jahrmarkt++Gesuchte Frau aus Hönau-Lindorf wieder da++Farbschmierereien an Gartenhäuschen++Kontrolle des Güterverkehrs auf der A1++

Rotenburg (ots)

Zeugen gesucht

Basdahl/B71. Am Freitag, den 06.10.2023, kam es zu einem Verkehrsunfall bei einem Überholmanöver auf der B71 zwischen Barchel und Basdahl. Gegen 18:15 Uhr überholte der Fahrer eines Wohnmobils mit Kasten-Anhänger drei langsam fahrende Fahrzeuge. Bei den zu überholenden Fahrzeugen habe es sich um einen Mercedes mit Anhänger, einen schwarzen VW Golf sowie einen Traktor mit Maissilage-Anhänger gehandelt. Während des Überholvorgangs sei der VW Golf ebenfalls zum Überholen ausgeschert und seitlich mit dem Wohnmobilanhänger zusammengestoßen. Der Fahrer des Wohnmobils sei zunächst weitergefahren und habe den Schaden am Anhänger erst nach Fahrtende bemerkt. Da der Fahrer des VW Golfs ebenfalls seine Fahrt fortgesetzt habe, wurde wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Bremervörde unter 04761/74890 zu melden.

Auseinandersetzung -Jahrmarkt am Samstagabend vorzeitig beendet

Rotenburg. Am Samstagabend, 07.10.2023 ereignete sich auf dem Rotenburger Lohmarkt im Rahmen des dortigen Herbstjahrmarktes eine größere körperliche Auseinandersetzung. Gegen 22:50 Uhr erreichten die Polizei mehrere Anrufe von Zeugen, dass eine Schlägerei bei dem Fahrgeschäft "Autoscooter" auf dem Jahrmarkt stattfände. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten einige Personen vom Jahrmarkt. Vor Ort werden noch ca. 40 Personen festgestellt. Diese verhielten sich bei der Sachverhaltsaufnahme zum Teil aggressiv und unkooperativ. Es musste ca.30 Personen vor Ort ein Platzverweis ausgesprochen und unter Polizeibegleitung durchgesetzt werden. Aufgrund der teilweise aggressiven Stimmung wurde in Absprache mit vor Ort anwesenden Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes der Jahrmarkt vorzeitig beendet. Der Hintergrund für die Auseinandersetzung zwischen Besuchern des Jahrmarktes und Mitarbeitern eines Fahrgeschäftes ist bislang noch unklar. Dazu wird es weitere Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei geben.

Gesuchte Frau aus Hönau-Lindorf wieder da

Bremervörde. Die Gesuchte 33-jährige Frau aus Hönau-Lindorf konnte aufgefunden werden. Die Vermisste verschwand am Mittwochabend, 04.10.2023 in Hönau-Lindorf bei Bremervörde nach einem Besuch bei der Verwandtschaft. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung über die örtliche Presse und die Sozialen Medien konnte die Vermisste dann am darauffolgenden Tag wohlbehalten aufgefunden werden.

Farbschmierereien an Gartenhäuschen

Bremervörde. In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Samstagmittag besprühten unbekannte Täter mit Lackfarbe auf dem Hofgrundstück eines Kinderhorts in der Brackmannstraße in Bremervörde zwei Gartenholzhäuser jeweils an der Eingangsfront unter anderem mit mehreren spiegelverkehrten Hakenkreuzschmierereien. Hinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter 04761/74890 entgegen.

Kontrolle des Güterverkehrs auf der A1

A1/Elsdorf. Am Freitag, den 06.10.2023 führten Beamte der Verfügungseinheit Rotenburg gemeinsam mit dem Zoll, dem Landkreis Rotenburg und dem Gewerbeaufsichtsamt in der Zeit von 14:00 - 21:00 Uhr auf dem LKW-Parkplatz Griesenhörn in Elsdorf eine Kontrolle durch. Im Rahmen dieser behördenübergreifenden Kontrollmaßnahme des gewerblichen Güterverkehrs kontrollierten sie insgesamt 39 Fahrzeuge. Es wurden insgesamt zwei totalgefälschte ausländische Führerscheine vorgelegt und beschlagnahmt sowie ein Fahrzeugführer festgestellt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem wurden bei zwei Fahrzeugführern Blutentnahmen aufgrund von Beeinflussung durch Betäubungsmittel durchgeführt. Bei zwei Sattelkraftzügen wurden aufgrund der Ladung die zulässige Höhe deutlich überschritten, was zur Untersagung der Weiterfahrt führte. Weiter wurde bei einer Kontrolle festgestellt, dass sich der Fahrzeugführer illegal im Bundesgebiet aufhielt. Diesem wurde auf Anordnung der Ausländerbehörde des Landkreises Rotenburg eine Ausreiseverfügung ausgehändigt.

