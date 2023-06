Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter bricht in Sonnenstudio ein - Fotofahndung

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck:

Am Morgen des 12. Februar bemerkte der 34-jährige Betreiber den Einbruch in sein Sonnenstudio an der Heinrich-Brauns-Straße.

Die Aufzeichnungen der Videoüberwachung zeigten, dass ein Unbekannter gegen 6:10 Uhr durch die Eingangstür in den Laden gelangte, zur Theke lief und dort Bargeld aus der Kasse entwendete.

Nun sucht die Polizei mit Fotos nach dem Unbekannten. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/106988

Wenn Sie Hinweise zur gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

