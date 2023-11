POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.11.2023.

Wolfenbüttel (ots) - Pkw entwendet Wolfenbüttel, Am Rehmanger, 21.11.23, 18:00 Uhr - 22.11.23, 09:30 Uhr Durch bislang unbekannte Täter wurde ein Alfra-Romeo im Wert von ca. 30000EUR von dem Gelände eines Autohauses in Wolfenbüttel entwendet. Durch eine Nahbereichsfahndung konnte der Pkw in örtlicher Nähe zum Tatort aufgefunden und sichergestellt werden. Die ...

mehr