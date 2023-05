POL-REK: 230508-7: Polizei bittet um Mitfahndung nach vermisstem Mann aus Brühl

Pulheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Pulheim sind am Montagmittag (8. Mai) drei Männer (45, 48, 51) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die leichtverletzten Unfallbeteiligten in Krankenhäuser. Auch der Fahrer eines beteiligten Ford Focus wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war bis etwa 15 Uhr gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer des Focus gegen 13.15 Uhr ...

