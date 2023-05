Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230508-4: Trickdiebe bestehlen Senior

Frechen (ots)

Polizei sucht Zeugen

Am Samstagvormittag (6. Mai) haben drei bislang unbekannte Männer einen Senior (72) auf dem Parkplatz eines Discounters in Frechen-Königsdorf bestohlen. Unter einem Vorwand sprachen zwei etwa 20- bis 25-jährige Täter den Senior an und entwendeten mit einer dreisten Masche Geld. Anschließend flüchteten die Verdächtigen mit einem BMW der 5er Reihe. Ein Täter habe eine schwarze Lederjacke und eine blaue Jeans getragen. Sein Partner soll mit einer schwarze Jogginghose und einen schwarzen Pullover bekleidet gewesen sein. Die Kriminalbeamten der Polizei Rhein-Erft-Kreis suchen nun Zeugen. Hinweise zu den Flüchtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Geschädigte gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Aachener Straße befunden haben. Unter dem Vorwand Spenden und Unterschriften für Bedürftige zu sammeln, sprachen die beiden dunkel gekleideten, schlanken, Männer den 72-Jährigen dort an. Einer der Beiden habe dem überrumpelten Mann ein Klemmbrett in die Hand gedrückt, in der dieser auch sein Portmonee hielt. Als der Geschädigte bemerkt habe, dass einer der Trickdiebe Bargeld aus seinem Portmonee zog, soll er laut um Hilfe gerufen haben. Ein Zeuge (49) habe die Hilferufe gehört. Er soll gesehen haben, wie die Flüchtenden auf Höhe des Königsdorfer Bahnhofs zu einer weiteren Person in einen blauen BMW stiegen und Richtung Bergheim fuhren. Er sei dem möglichen Täterfahrzeug mit Bergheimer Städtekennung mit seinem Auto gefolgt. Als die Flüchtenden Rotlicht zeigende Ampeln missachteten, habe der Zeuge die Nachfahrt abgebrochen. Die Täter sollen an der Anschlussstelle Bergheim auf die Bundesautobahn (BAB) 61 in Fahrtrichtung Koblenz gefahren sein.

Polizisten fahndeten umgehend nach dem Fluchtfahrzeug und dessen Insassen. Weitere Streifenbeamte nahmen die Aussage des Geschädigten und der Zeugen auf. (hw)

