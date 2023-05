Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230508-6: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Pulheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Pulheim sind am Montagmittag (8. Mai) drei Männer (45, 48, 51) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die leichtverletzten Unfallbeteiligten in Krankenhäuser. Auch der Fahrer eines beteiligten Ford Focus wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war bis etwa 15 Uhr gesperrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer des Focus gegen 13.15 Uhr auf der Max-Planck-Straße in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Er sei nach links auf eine Zufahrt abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fiesta eines 45-Jährigen. Der Mann war zuvor mit zwei Mitfahrern (48, 51) in dem blauen Ford auf der Max-Planck-Straße in Fahrtrichtung Bonnstraße gefahren.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten die beschädigten Autos ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell