POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Wildbad (ots) - Ein noch unbekannter Einbrecher hat am frühen Dienstagmorgen aus einem Verkaufsgeschäft in Bad Wildbad Zigaretten und Tabak gestohlen. Der Täter brach gegen 3:15 Uhr ein Fenster des Geschäfts auf und verschaffte sich offensichtlich so Zutritt in die Räumlichkeiten in der König-Karl-Straße. Dort verstaute er eine größere Menge an Zigaretten, ...

