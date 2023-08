LPI-SHL: Mann mit Messer

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannter Täter schlugen in der Nacht zu Mittwoch die Seitenscheibe eines in der Straße der Freundschaft in Zella-Mehlis geparkten Wagens ein und entwendeten eine darin befindliche Ledertasche. In der Tasche befanden sich glücklichweise neben einer Brotdose lediglich unbedeutende Unterlagen des Geschädigten. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Suhler Polizei (03681 369-0) unter Angabe des ...

