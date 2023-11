Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.11.2023.

Salzgitter (ots)

Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Salzgitter, Barum, Auf dem Kampe, 06.11.2023, 10:00 Uhr-22.11.2023, 15:00 Uhr.

Die Täterschaft wirkte gewaltsam auf ein Fenster des Wohnhauses ein und verschaffte sich auf diese Weise den widerrechtlichen Zugang. Nachdem die Täter diverse Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht hatten, flüchteten sie vom Tatort. Hierbei erbeuteten sie insbesondere Bargeld und verursachten einen Schaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu richten.

Täter erbeuteten einen Tresor.

Salzgitter, Lebenstedt, Kattowitzer Straße, 22.11.2023, 09:30-10:00 Uhr.

Die Täter drangen unter Gewaltanwendung auf eine Wohnungstür des Mehrfamilienhauses in die Räume der Geschädigten ein und erbeuteten im Tatverlauf insbesondere einen Tresor mit Bargeld. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu richten.

Seniorin wird Opfer eines Enkeltrickbetruges.

Salzgitter-Bad, 22.11.2023 gegen Mittag.

Eine 71-jährige Geschädigte habe von ihrem angeblichen Kind eine SMS erhalten, in welcher die Frau aufgefordert, über WhatsApp Kontakt aufzunehmen. In dem späteren Chatverlauf soll das Opfer aufgefordert worden sein, eine Rechnung per Überweisung zu begleichen. Daraufhin habe die Geschädigte zwei Überweisungen getätigt. Es ist hierdurch ein Schaden von über 1.600 Euro entstanden.

Nach Pkw Diebstahl konnte das Fahrzeug schnell von der Polizei aufgefunden werden.

Salzgitter, Helene-Lange-Weg, 23.11.2023, 02.40 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte den auf der Straße abgestellten Audi Q 5 auf noch unbekannte Art und Weise entwendet und hierdurch einen Schaden von annähernd 30.000 Euro verursacht. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung auf der BAB 4 im Bereich Chemnitz unbeschädigt angetroffen werden. Die Polizei stellte das Fahrzeug zur Spurensuche sicher. Der Fahrer, zu dem derzeit noch keine genaueren Angaben gemacht werden können, wurde zwecks Durchführung strafprozessualer Maßnahmen einer örtlichen Dienststelle zugeführt. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt.

Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Salzgitter, Berliner Straße, 23.11.2023, gegen 07:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass zur Unfallzeit ein 11-jähriger Knabe zwischen dicht geparkten Fahrzeugen die Fahrbahn betreten hatte. Hierbei wurde er von dem Fahrzeug einer 61-jährigen Frau erfasst. Die Frau konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung den Unfall nicht mehr verhindern. Der Junge musste mit Verletzungen am Bein dem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden. Die Fahrerin erlitt durch den Unfall einen Schock. Die Berliner Straße musste temporär für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

