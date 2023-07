Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 28.07.2023, 09:00 Uhr - 29.07.2023, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Verdacht des Diebstahls unter erschwerenden Umständen.

Zeit: Freitag, 28.07.20233, 15:00 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Am Pfingstanger, Waldweg beim Hundetrainingszentrum.

Hergang: An einem Waldweg, östlich des Hundetrainingszentrums Salzgitter, wurde ein teilentleerter Werkzeugkoffer der Marke "Würzburg Germany" aufgefunden. Dieser war einer aufmerksamen Spaziergängerin (52 Jahre) aufgefallen. Es besteht der Verdacht, dass der Werkzeugkoffer aus einem Einbruchdiebstahl stammt. Der Koffer wurde durch die Polizei sichergestellt. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, woher der Werkzeugkoffer stammt, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad unter 05341/ 825 115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell