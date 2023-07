Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Salzgitter in der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel vom 28.07.2023

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti

Salzgitter, Thiede, Adalbert-Stifter-Straße, 25.07.2023, 20:00 Uhr bis 26.07.2023, 21:00 Uhr

Zurzeit unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochabend die Hauswand der 70-jährigen Geschädigten mittels eines Graffiti. Da sich die Farbe nicht mehr entfernen ließ, entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Hinweise auf den/ die Täter nimmt die Polizei in Salzgitter Thiede unter 05341/941730 entgegen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Sachbeschädigung ein.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Salzgitter, Lebenstedt, Kattowitzer Straße, 27.07.2023, 05:45 Uhr

Der 41-jährige Fahrzeugführer eines Pkw befuhr die Kattowitzer Straße in Richtung Salder. An der Kreuzung Kattowitzer Straße/ Willy-Brandt-Straße wollte er mit seinem Pkw nach links auf die Willy-Brandt-Straße abbiegen. Hierbei übersah er zwei entgegen kommende Fahrzeugführer in ihren Pkw, welche die Kattowitzer Straße geradeaus in Richtung Klinikum befuhren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Unfall der drei Beteiligten. Die 27-jährige Fahrzeugführerin und der 55-jährige Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Pkw waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der fahrlässigen Körperverletzung ein.

