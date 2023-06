POL-PDTR: Entenfamilie auf "Stippvisite" am Bahnhof Konz

Saarburg-Beurig (ots) - Am Mittwoch, dem 14.06.23, im Tatzeitraum 00:45 h - 01:20 h, wurde in ein Einfamilienwohnhaus in Saarburg - Beurig, Reitertor, eingebrochen. Der oder die Täter schlugen eine Glasscheibe einer Balkontür ein und drangen in das Anwesen ein. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Hinweise an die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581 / 9155-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Saarburg Ansprechpartner: KHK Lauer, Kriminaldienst ...

