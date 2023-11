Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.11.23 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Zeugenaufruf im Zusammenhang mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort mit schwer verletzter Person

Salzgitter-Lebenstedt, Reppnersche Str., Höhe Nr. 28, 24.11.2023, 09:45 h

Ein Fahrradfahrer hat den Geh-/Radweg entlang der Reppnerschen Str. in Rtg. Feldstr. befahren. Am Fußgängerüberweg in Höhe Hausnr. 28 habe er die Reppnersche Str. überquert. Auf dem Fußgängerüberweg befindlich, wird der Fahrradfahrer durch einen von links kommenden PKW erfasst und er stürzt auf die Fahrbahn. Anschließend hätten der Fahrzeugführer und dessen Beifahrerin noch mit Fahrradfahrer kurz gesprochen und sich danach von Unfallstelle entfernt, ohne sich weiter um den Fahrradfahrer zu kümmern, der durch die Kollision schwere Verletzungen davongetragen hat. Es soll sich nach dem Unfall eine Fahrzeugschlange an der Unfallstelle gebildet haben, sodass die Polizei davon ausgeht, dass es Personen geben könnte, die Beobachtungen zu dem Verkehrsunfall getätigt haben. Bei dem verursachenden PKW soll es sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben. Der Fahrzeugführer wird als ca. 50 Jahre alt, kurze dunkle Haare, europäisches Erscheinungsbild beschrieben. Die Beifahrerin wird als ebenfalls ca. 50 Jahre alt, mit europäischem Erscheinungsbild beschrieben. Hinweise, oder Mitteilungen zu Beobachtungen, bitte an die Polizei in Salzgitter-Lebenstedt, Tel. 05341-1897-0

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Salzgitter-Lebenstedt, Kattowitzer Str ./ Bruchmachtersenstr., sogen. "Alter Kreisel", 24.11.23, 14:18 h

Der Verursacher übersieht im Begegnungsverkehr, während eines Abbiegemanövers das bevorrechtigte, im Geradeausverkehr befindliche Fahrzeug der Geschädigten. Dadurch kommt es zur Kollision. An beiden Fahrzeugen ist erheblicher Sachschaden entstanden und sie müssen durch Abschleppdienste geborgen werden. Den Verursacher erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Salzgitter-Lebenstedt, Kattowitzer Str ./ Bruchmachtersenstr., sogen. "Alter Kreisel", 24.11.23, 17:45 h

Der Polizei wird durch eine Verkehrsteilnehmerin mitgeteilt, daß sie soeben mit ihrem PKW eine Kollision mit einem Fußgänger gehabt habe. Dieser sei unmittelbar nach dem Zusammenstoß einfach weggegangen. Auch eine im Anschluss durchgeführte pol. Suchmaßnahme hat nicht mehr zur Feststellung des beteiligten Fußgängers geführt.

Salzgitter-Lebenstedt, Sudermannstr. 24.11.23, 13:00 h - 13.10h

Der Verursacher fährt beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten Mercedes Vito ab. Danach entfernt er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter-Lebenstedt, Tel. 05341-1897-0

Diebstahl von Winterkompletträdern

Salzgitter-Beddingen, Industriestr.-Nord, 24.11.23, 05:30h - 10:40h

Von einem VW Passat, der auf einem Sammelparkplatz entlang der Industriestr.-Nord abgestellt worden ist, sind im genannten Zeitraum Winterkompletträder entwendet worden. Stattdessen hat Räder eines anderen Fahrzeugtyps unter diesen PKW gelegt. Hinweise bitte an die Polizeistation Salzgitter-Thiede, Tel. 05341-94173-0

Diebstahl von Fahrzeuganbauteilen

Salzgitter-Lebenstedt, Parkplatz "Zum Salzgittersee", 24.11.23, 06:50h - 24.11.23, 15:00h

Durch noch zu ermittelnde Täter sind von einem VW Passat der linke Außenspiegel, sowie der Schriftzug für die Modellbezeichnung demontiert worden. Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter-Lebenstedt, Tel. 05341-1897-0

Mehrere entwendete E-Scooter

Salzgitter-Lebenstedt, Stadtweg, Albert-Schweitzer-Str., Berliner Str. 23.11.23 - 25.11.23

Vor einem Wohn- und Geschäftshaus ist ein E-Scooter abgestellt und mit einem Schloss gesichert worden. Als der Besitzer morgens um 09:00h zum Abstellort zurückgekehrt ist, hat er feststellen müssen, dass sein E-Scooter entwendet worden ist.

Ein nahezu identischer Sachverhalt hat sich vor einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Str. ereignet.

Ein weiterer E-Scooter ist in der Nacht vom 24.11 auf den 25.11.23 vor einer Gaststätte im Stadtweg abgestellt worden. Bisher unbekannte Täter haben die Gelegenheit genutzt und dieses Elektrofahrzeug entwendet. Der Gesamtschaden wird auf insgesamt ca. 1200,-EUR beziffert.

Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter-Lebenstedt, Tel. 05341-1897-0

Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen

Salzgitter-Lebenstedt, Feldstr. , 25.11.23, 00:20h -01:05h

Aufmerksame Passanten haben bemerkt, dass Unrat unterhalb einer Brücke in Brand gesetzt worden ist. Durch das Feuer ist ein Holzzaun in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Verursacher können sich unerkannt entfernen. Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter-Lebenstedt, Tel. 05341-1897-0

