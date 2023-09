Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfallfahrer flüchtet + Kabeldiebe in der Görbelheimer Hohl

Friedberg (ots)

Büdingen-Orleshausen - Unfallfahrer flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Orleshäuser Hauptstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Montag (11.09.2023) fuhr ein Unbekannter auf dem Calbacher Weg in Richtung Orleshausen. An der Kreuzung zur K228 blieb der Unfallfahrer an der Fassade des Hauses in der Anschrift "Orleshäuser Hauptstraße 70" hängen und beschädigte diese nicht unerheblich. Die Polizei beziffert den Schaden an der Hauswand des Fachwerkhauses mit 30.000 Euro. Ohne sich um diesen zu kümmern flüchtete der Unfallfahrer. Vermutlich war dieser in einem Lkw oder Bus unterwegs. Zeugen, die den Unfall zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr mitbekommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0 in Verbindung zu setzen.

Friedberg- Kabeldiebe in der Görbelheimer Hohl

Zwischen Dienstagabend (12.09.2023) und Mittwochmorgen (13.09.2023) machten sie Diebe auf einer Baustelle in der Görbelheimer Hohl zu schaffen. Sie brachen das Schloss an einem Sicherungskasten auf, lösten im Anschluss rund 50 Meter Stromkabel und flüchteten mit dem gestohlenen Kabel. Der Schaden wird mit 1.500 Euro beziffert. Zeugen, die zwischen 18.00 Uhr und 06:50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 zu kontaktieren.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

