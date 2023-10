Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231027.7 Itzehoe: Autofahrer ohne Gurt und Führerschein gestoppt

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag (26.10.23) um 11:32 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 35jährigen Itzehoer, der mit einem Auto den Liethberg Richtung Brückenstraße befuhr. In der Brückenstraße stoppte die Streife den Fahrer, weil er den Gurt nicht angelegt hatte. Bei der Überprüfung des Itzehoers gab dieser einen falschen Namen an, was den Beamten bei der Überprüfung der Daten jedoch auffiel. Der Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Nachdem die korrekten Personaldaten des Fahrers feststanden, erfolgt nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen die Gurtpflicht sowie wegen falscher Namensangabe.

