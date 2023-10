Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231027.6 Burg: Vollstreckung eines Haftbefehles in der Bahnhofstraße

Burg (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang den Beamten des Bezirksfahndungskommandos Itzehoe die Festnahme eines 28jährigen Itzehoers in der Bahnhofstraße. Der Mann wurde vom Landgericht Itzehoe am 25.07.2022 wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt, er trat die Haft aber trotz Ladung nicht an und hielt sich unerkannt auf. Am Donnerstag (26.10.23) um 18:05 Uhr nahmen Beamte den Itzehoer aufgrund eines Haftbefehles der Staatsanwaltschaft Itzehoe fest und führten ihn der JVA Itzehoe zu.

