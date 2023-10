Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Frontalzusammenstoß durch Ablenkung

Elkenroth (ots)

Auf der Betzdorfer Straße in Elkenroth kam es gegen 18:00 Uhr am gestrigen Montag zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Die 56jährige Unfallverursacherin, welche hierbei verletzt wurde, räumte im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ein, ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzt zu haben und dadurch abgelenkt gewesen zu sein. Hierdurch kam diese in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem PKW. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Unfallverursacherin wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

