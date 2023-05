Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wildeshausen vom 28.05.2023

Delmenhorst (ots)

+++ Verkehrsunfallflucht in Dötlingen mit Zeugenaufruf +++

Am Samstag, 28.05.2023, gegen 13:20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw der Marke BMW den Goldbergsweg in Fahrtrichtung Dötlingen. In einer Rechtskurve geriet der BMW, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf den Gegenfahrstreifen und stieß dort seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw einer 68-jährigen Wildeshauserin zusammen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw der Wildeshauserin entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000,- EUR. Flüchtig ist ein dunkler BMW mit auffälligen Seitenspiegeln in Carbon-Optik. Die linke Fahrzeugseite dürfte durch den Unfall stark beschädigt worden sein. Zeugen, die diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, zu melden.

+++ Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin in Wildeshausen +++

Bereits am Freitag, 26.05.2023, gegen 13:25 Uhr kam es auf dem Geh-und Radweg an der Feldstraße in Höhe des Parkplatzes des dortigen Krankenhauses zu einem Zusammenstoß zwischen einer 17-jährigen Fußgängerin und einem vermutlich ebenfalls jugendlichen Radfahrer. Infolge des Zusammenstoßes wurde die 17-Jährige leicht verletzt. Aufgrund eines leichten Schocks habe sie dies vor Ort jedoch noch nicht bemerkt. Ebenfalls nachträglich habe sie festgestellt, dass ihr Mobiltelefon durch den Unfall beschädigt wurde. Vor Ort hätten die Unfallbeteiligten noch miteinander gesprochen, wodurch bekannt sei, dass auch der Fahrradfahrer leicht verletzt worden ist. Es wird gebeten, dass sich der unfallbeteiligte Radfahrer zur Klärung des Sachverhaltes und Sicherung der zivilrechtlichen Ansprüche mit der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, in Verbindung setzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell