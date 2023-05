Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats BAB Ahlhorn vom 28.05.2023

Delmenhorst (ots)

+++ Verkehrsüberwachung im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Ahlhorn +++

Durch die Autobahnpolizei Ahlhorn wurde in der Nacht von Samstag, 27. Mai 2023, auf Pfingstsonntag, 28. Mai 2023, mit einem Videomessfahrzeug auf den Autobahnen 1, 28 und 29 sowie der Bundesstraße 75 eine Verkehrsüberwachung durchgeführt. Hierbei wurden teils erhebliche Verkehrsverstöße verzeichnet und beweissicher dokumentiert. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Wilhelmshaven, konnte auf der A28 im Bereich der Stadt Delmenhorst bei erlaubten 100 km/h mit einer Geschwindigkeit von vorwerfbar 184 km/h festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurden dann auf dem Rücksitz des Fahrzeugs vier Kinder auf nur drei Sitzplätzen festgestellt, wobei zwei der Kinder ohne jegliche Sicherung waren. Den Mann erwartet nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot. Ein weiterer Fahrzeugführer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn 28 ebenfalls im Bereich der Stadt Delmenhorst um 51 km/h. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde Alkoholgeruch bei ihm festgestellt. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab eine Atemalkoholkonzentration 0,5 Promille, weswegen nun auch aufgrund dieses Verstoßes gegen den 28-jährigen Oldenburger ein Verfahren eingeleitet wurde.

+++ Alkoholisierte Fahrzeugführerin verursacht Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Dötlingen +++

Am Sonntag, 28. Mai 2023, gegen 02:15 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord, ein Verkehrsunfall. Die 39-jährige Fahrerin eines PKW Nissan fuhr hierbei auf einen vorausfahrenden PKW Mercedes, der von einem 58-jährigen aus Hagen gefahren wurde, auf. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn Atemalkoholgeruch bei der Unfallverursacherin aus dem Landkreis Diepholz fest. Ein Alkomatentest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,4 Promille. Die Frau musste die Beamten zu einer Polizeidienststelle begleiten, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Gesamtschaden an den verunfallten Fahrzeugen wird auf ca. 5.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell