POL-IZ: 231027.3 Itzehoe: Verkehrsunfall am Juliengardeweg, ein Fahrer verletzt sich leicht

Der am Mittwochvormittag entwendete Rucksack einer Oelixdorfer Radfahrerin wurde wieder aufgefunden. Ein ehrlicher Finder entdeckte diesen in der Lindenstraße und übergab ihn bereits am Nachmittag der Besitzerin. Die Wertsachen waren komplett vorhanden, so dass die Polizei ihre Ermittlungen hierzu auch beenden konnte.

