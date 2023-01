POL-DA: Michelstadt: Erneut Metalldiebe auf Firmengelände

Reichelsheim i. Odw. (ots) - Am Samstag (07.01.), gegen 13Uhr, befuhr eine 82-jährige mit ihrem PKW die B38 von Reichelsheim kommend in Fahrtrichtung "Gumpener Kreuz" und beabsichtigte hier nach links in Richtung Fürth abzubiegen. Während des Abbiegens kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW eines 25-Jährigen aus dem Kreis Bergstraße, der die B47 aus Richtung Winterkasten kommend befuhr. Bei dem ...

