Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 25.11.2023 - 26.11.2023, 09:00 Uhr

Zuständigkeitsbereich des PK Salzgitter-Bad (ots)

Körperverletzung in Gaststätte

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Gaststätte in der Braunschweiger Straße Zeit: 25.11.2023, 05:10 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 25.11.2023 erhielt ein 44jähriges, männliches Opfer während des Aufenthaltes in einer Gaststätte in der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad durch einen unbekannten, männlichen Täter einen Faustschlag in das Gesicht. Das Opfer erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad (Tel.: 05341/8250) zu melden.

Transport gefährlicher Abfälle

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Burgundenstraße Zeit: 25.11.2023, 13:50 bis 13:00 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die 30jährige Führerin eines Kleintransporters diversen Elektro- sowie anderen Schrott transportierte, ohne hierfür behördlich berechtigt zu sein. Zudem waren erforderliche Warnhinweise nicht an dem Fahrzeug angebracht, die Ladung nicht ausreichend gesichert sowie eine Beschallungsanlage im Motorraum installiert. Durch die Polizei wurde vor Ort der Ausbau der Anlage veranlasst. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Körperverletzung

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Braunschweiger Straße - vor der Kniestedter Kirche Zeit: 25.11.2023, 21:30 Uhr

Im Verlauf zunächst verbaler Streitigkeiten schlug ein 34jähriger, alkoholisierter Mann aus Salzgitter-Bad einer 33jährigen Frau mit der flachen Hand in das Gesicht. Das Opfer erlitt hierdurch eine leichte Verletzung. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell