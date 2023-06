POL Schwaben Nord: Tiertransport kontrolliert

Augsburg (ots) - Innenstadt - Gestern (04.06.2023) kam es in der Schülestraße gegen 06.00 Uhr zu einem Brandfall. Ein Zeuge konnte brennende Mülltonnen an der Berufsschule feststellen. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wie es zu dem Brand kommen konnte. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Augsburg Süd zu wenden. Rückfragen bitte ...

